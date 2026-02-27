Die Kundschaft der Klempnerin Hannah Spencer aus Trafford bekam in den frühen Freitagmorgenstunden eine schlechte Nachricht übermittelt. Sie müsse ihre Aufträge leider alle stornieren, teilte Spencer mit, „I’m sorry“. Allerdings aus gutem Grund: „Ich bin jetzt im Parlament“, sagte Spencer fröhlich glucksend. Für die Wählerschaft der Politikerin Hannah Spencer wiederum ist das eine gute Nachricht, zumal sie das an einem Rednerpult sagte, live im Fernsehen. Hannah Spencer, 34, ist seit Freitagmorgen die fünfte Abgeordnete der Greens im Unterhaus. Und die erste Grünen-Politikerin, die je im Vereinigten Königreich eine Nachwahl gewann.
Großbritannien„Hannah the Plumber“ schreibt britische Wahlgeschichte
Zum ersten Mal gewinnen die Grünen eine Nachwahl im Vereinigten Königreich: Die 34-jährige Hannah Spencer erzielt in der Nähe von Manchester 41 Prozent. Der große Verlierer der Wahlnacht ist Premierminister Keir Starmer.
Von Michael Neudecker, London
