Zack Polanski kämpft an diesem Donnerstag in einem Londoner Wahlkreis um den Sitz des Ex-Premiers im Unterhaus. Er ist jüdisch und in Israel seit ein paar Tagen Persona non grata.

Es war eine geradezu triumphale Rede, die Zack Polanski am Freitag vergangener Woche beim Parteitag der englischen Grünen ablieferte: Der Vorsitzende sprach von Mietendeckeln, erneuerbarer Energie und der Wiederverstaatlichung der britischen Wasserversorgung. Besonders enthusiastisch wurde Polanskis Forderung aufgenommen, den „Genozid“ in Gaza zu beenden. Nach der Rede verabschiedete er sich umgehend aus dem Tagungsort Brighton in Richtung London.