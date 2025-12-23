Ellie Chowns, 50, aus Chertsey südwestlich von London, sitzt an einem Tag kurz vor der Weihnachtspause an einem Tisch im Portcullis House im Palace of Westminster, dem lichtdurchfluteten, Bahnhofshallen-haften zentralen Ort des alten Parlamentspalastes, mit dem Café und der Kantine. Sie hat einen Job, den es vor Kurzem noch nicht gab. Ihr Job ist nicht ungewöhnlich, aber doch auf seine Weise exotisch, einfach deshalb, weil er bisher nicht gebraucht wurde. Und zwar noch nie, seit es die britische Demokratie gibt. Ellie Chowns ist Fraktionsvorsitzende der Green Party im britischen Unterhaus.