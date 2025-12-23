Zum Hauptinhalt springen

GroßbritannienDie neue Stärke der Grünen

Lesezeit: 4 Min.

Klare Haltung und eine gewisse Furchtlosigkeit: Zack Polanski hat die britischen Grünen wählbar gemacht.
Klare Haltung und eine gewisse Furchtlosigkeit: Zack Polanski hat die britischen Grünen wählbar gemacht. (Foto: Finnbarr Webster/Getty Images)

Die Rechten dominieren die Umfragen im Vereinigten Königreich? Ja, aber das ist nicht die ganze Geschichte: Dahinter sind die britischen Grünen in einem Aufwärtstrend, den sie in diesem Land noch nie erlebt haben.

Von Michael Neudecker, London

Ellie Chowns, 50, aus Chertsey südwestlich von London, sitzt an einem Tag kurz vor der Weihnachtspause an einem Tisch im Portcullis House im Palace of Westminster, dem lichtdurchfluteten, Bahnhofshallen-haften zentralen Ort des alten Parlamentspalastes, mit dem Café und der Kantine. Sie hat einen Job, den es vor Kurzem noch nicht gab. Ihr Job ist nicht ungewöhnlich, aber doch auf seine Weise exotisch, einfach deshalb, weil er bisher nicht gebraucht wurde. Und zwar noch nie, seit es die britische Demokratie gibt. Ellie Chowns ist Fraktionsvorsitzende der Green Party im britischen Unterhaus.

