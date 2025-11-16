Großbritanniens sozialdemokratische Regierung will die Asylgesetze drastisch verschärfen. In einem Zeitungsinterview kündigte Innenministerin Shabana Mahmood eine Rede im Unterhaus für diesen Montag an, bei der sie Reformpläne zur „umfassendsten Änderung des Asylsystems seit Jahrzehnten“ vorstellen werde. Damit stellt sie sich gegen den linken Labour-Flügel, der einen Rechtsruck ihrer innenpolitisch unter Druck stehenden Partei befürchtet. Mahmood will die 2005 noch unter EU-Recht eingeführte Pflicht zur Unterstützung von Asylbewerbern abschaffen. Wer fortan illegal ins Land kommt, soll frühestens nach 20 Jahren dauerhaftes Aufenthaltsrecht gewährt bekommen, und nur dann, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Bislang gab es diese Möglichkeit schon nach fünf Jahren. Die verschärften Regeln sollen demnach nicht für Menschen gelten, die bereits in Großbritannien leben, sondern für Neuankommende.