Mit einem emotionalen Gottesdienst hat Großbritannien der Opfer der islamistischen Terroranschläge vom 7. Juli 2005 gedacht. Neben dem britischen Premierminister Keir Starmer nahmen auch Prinz Philip und seine Frau an der Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag teil. Bei den Bombenexplosionen in Londoner U-Bahnen und einem Bus hatten vier islamistische Attentäter 52 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Mehr als 770 Menschen wurden verletzt. Im Londoner U-Bahnnetz wurde der Opfer am Morgen mit einer Schweigeminute gedacht. Gemeinsam mit Bürgermeister Sadiq Khan legte Starmer einen Kranz am 7/7-Memorial im Hyde Park nieder. Der britische König Charles III. (76) rief in einer Ansprache an die Nation zu Einigkeit und Toleranz auf.