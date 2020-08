Wegen des guten Wetters treten weiterhin Menschen in kaum seetüchtigen Schlauchbooten die Überfahrt an.

Die britische Innenministerin Patel will die Royal Navy gegen Schlauchboote im Ärmelkanal einsetzen, um Flüchtlinge zur Umkehr zu zwingen. In Frankreich ist man empört.

Von Karoline Meta Beisel, Cathrin Kahlweit und Nadia Pantel, Brüssel/München/Paris

Die britische Innenministerin Priti Patel ist als Hardlinerin bekannt, insbesondere wenn es um Migranten geht. Dass etwa 4500 Flüchtlinge in kleinen Booten seit Januar über den Kanal nach Großbritannien übergesetzt sind, nachdem es im gesamten Vorjahreszeitraum weniger als die Hälfte waren, empfindet Patel als Skandal. Sie hat deshalb angekündigt, dass sie "alles dafür tun" werde, die Fahrt "unrentabel" für die Asylbewerber zu machen, die vor allem von der französischen Küste starten.

Patel begab sich persönlich nach Dover, um die Abwehrmaßnahmen in Augenschein zu nehmen. Sie forderte den Einsatz der Royal Navy, um die Flüchtlinge auf ihrem Weg ins Königreich zu stoppen - und kündigte schärfere Gesetze an, um den Aufenthalt für Asylbewerber zu erschweren und das Versprechen für weniger Einwanderer, das die Regierung den Briten mit dem Brexit gegeben hätten, umzusetzen. Unterstützung bekam sie dabei von Premierminister Boris Johnson, der sich darüber beklagte, es gebe eine "Palette von Gesetzen, die Migranten ausnutzen könnten". Aber auch Frankreich müssen mehr tun, um die Zahl der Überfahrten zu begrenzen.

Auf der anderen Seite des Kanals, im nordfranzösischen Calais, empfindet man das britische Getöse als Provokation. Die Bürgermeisterin von Calais, Natacha Bouchart, sagte sogar, es käme einer "Kriegserklärung" gleich, wenn Großbritannien die Marine einsetzen würde. In einem Interview mit der Voix du Nord forderte Bouchart die Regierung von Boris Johnson auf, "sich zu beruhigen". Es stehe "außer Frage, dass britische Kriegsschiffe in französische Gewässer eindringen". Auch die Vereinten Nationen warnten vor solchen Maßnahmen: Es sei richtig, dass es in diesem Sommer mehr Überfahrten gebe, aber die Zahlen blieben "niedrig und handhabbar" Die Entsendung großer Marineschiffe, um Schlauchboote zur Umkehr zu zwingen, könne dagegen zu tödlichen Unfällen führen.

Eigentlich arbeiten Paris und London zusammen, um die illegale Einwanderung von Frankreich nach Großbritannien zu erschweren. Frankreich ist dafür verantwortlich, Schleuser und Migranten an der Überfahrt auf die Insel zu hindern, Großbritannien beteiligt sich an der Finanzierung der Kontrollen. Auch die EU gibt Geld für den Grenzschutz hinzu. Auf diese Art und Weise sind seit 2015 die Versuche von Migranten, in Lastwägen durch den Eurotunnel zu kommen, deutlich weniger geworden. Stattdessen nahmen vom Sommer 2018 an die Überfahrten über den Ärmelkanal zu, der an seiner schmalsten Stelle keine 35 Kilometer breit ist.

Großbritannien habe eine "Sogwirkung", meint eine französische Bürgermeisterin

Ein britisch-französisches Abkommen aus dem Jahr 2004 regelt zwar, dass die Einreisekontrollen für Großbritannien bereits im französischen Hafengebiet erfolgen sollen - es enthält aber keine Regeln dafür, was mit jenen Menschen passieren soll, die es an den Kontrollen vorbei über den Ärmelkanal schaffen.

In London sähe man es am liebsten, wenn die Flüchtlinge zurück über den Kanal nach Frankreich gebracht würden. Leider flöhen sie unter anderem von dort, wie die britische Innenministerin in einem Gespräch mit Tory-Abgeordneten behauptete, weil sie Frankreich als "rassistisches Land" betrachteten und sich im Königreich sicherer fühlten. Für diese Behauptung gibt es allerdings keinen Beweis. Konservative Parlamentarier hatten in einem Brief an die Regierung gefordert, diese müsse "alles tun", um die Migranten aufzuhalten. Ihre Wähler seien wütend, dass diese in "teuren Hotels" untergebracht würden und "umgehend Zugang zu finanzieller Unterstützung" bekämen.

Südlich von "La Manche" weist man die Verantwortung zurück: Es sei nicht die Aufgabe Frankreichs, die Migration nach Großbritannien besser zu steuern. Großbritannien habe auf Migranten eine "Sogwirkung", da es unter anderem nicht entschieden genug gegen Schwarzarbeit vorgehe, so Bürgermeisterin Bouchart.

Juristisch betrachtet gilt für Großbritannien noch bis zum Ende der Brexit-Übergangsfrist Europarecht, konkret: die Dublin-Verordnung. Demnach wäre für Asylanträge von Migranten, die Großbritannien erreichen, das Land zuständig, in dem die Menschen erstmals den Boden der EU betreten haben, also Griechenland oder Italien - aber wohl nicht Frankreich. Nachweisen ließe sich das über die europäische Datenbank Eurodac - aber auch an der nimmt Großbritannien nach aktuellem Stand nach dem Brexit nicht mehr teil, und bislang ist noch völlig unklar, ob und wie die Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und Festland-Europa in der Asylpolitik nach dem Brexit aussehen könnte.

Derweil führt das gute Wetter der vergangenen Wochen dazu, dass weiterhin Menschen in kaum seetüchtigen Schlauchbooten die Überfahrt antreten. Allein am vergangenen Samstag wurden von der französischen Küstenwache mehr als 30 Menschen aus Seenot gerettet. Darunter auch ein Säugling und drei Kinder. Die Hilfsorganisation Kent Refugee Action Network sagte Le Monde, die französische Polizei verstärke die Repressionen gegen Migranten, indem sie Zelte konfisziere und die Ausgabe von Nahrungsmitteln erschwere. Das führe dazu, dass "die Menschen immer schneller die Überfahrt versuchen und immer mehr Risiken eingehen".

Als Frankreichs neuer Innenminister Gérard Darmanin Mitte Juli als eine seiner ersten Amtshandlungen Calais besuchte, verkündete er die Gründung einer neuen britisch-französischen Einheit zur Kontrolle der Migrationsströme. Er traf sich in Calais weder mit Hilfsorganisationen, noch besichtigte er die Lager der Migranten. Vor seiner Ankunft war das provisorische Camp von 500 Migranten geräumt worden. Örtlichen Hilfsorganisationen zufolge kamen die Menschen kurz nach seiner Abreise zurück.