Monate vor der Parlamentswahl hat der britische Finanzminister Jeremy Hunt Steuerkürzungen für Millionen Menschen angekündigt. So soll der Beitragssatz zur Sozialversicherung deutlich sinken, wie der Schatzkanzler am Mittwoch im Parlament in London sagte. Weitere Erleichterungen gibt es für Selbstständige. Renten sollen deutlich steigen. Bereits zuvor hatte Hunt mitgeteilt, der Mindestlohn werde im April 2024 um rund 10 Prozent auf 11,44 Pfund (13,15 Euro) pro Stunde angehoben. Auch für Unternehmen sind Steuersenkungen vorgesehen. Insgesamt kündigte Hunt 110 Maßnahmen an, um "die britische Wirtschaft anzukurbeln".