Die britische Polizei hat fünf Männer, darunter vier iranische Staatsangehörige, wegen Terrorverdachts festgenommen. Ihnen werde die Planung eines Anschlags auf ein bestimmtes Gebäude vorgeworfen, teilte die Londoner Polizeibehörde am Sonntag mit, ohne dies näher zu erläutern. Die Männer seien am Samstag in Swindon, West-London, Stockport, Rochdale und Manchester festgenommen worden. Zu Einzelheiten wollte sich die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern. „Die Ermittlungen befinden sich noch in einem frühen Stadium“, sagte der Chef der Anti-Terror-Abteilung der Metropolitan Police, Dominic Murphy. Es würden verschiedene Spuren verfolgt, um Motive zu ermitteln und festzustellen, ob weitere Risiken für die Öffentlichkeit bestehen könnten. Eine Stellungnahme der iranischen Botschaft in London lag zunächst nicht vor. (Bericht von Bipasha Dey, geschrieben von Christian Götz.