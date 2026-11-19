Zu Beginn seiner Arbeitswoche, die mit dem gemeinsamen Gipfel der Briten und der EU in Brüssel enden wird, hielt Andy Burnham in Londons Finanzzentrum eine Rede im Frack. Die Kleidung mag für den legeren Premierminister ungewöhnlich gewesen sein, seine Aussagen aber klangen vertraut: Er beklagte den Ausstieg seines Landes aus der EU. Großbritannien habe die Union nach dem Referendum 2016 unter schlechten Bedingungen verlassen. „Brücken zu alten Freunden und Nachbarn wurden abgebrochen“, sagte er. Im Rückblick sei der Brexit der erste umgefallene Dominostein in einer weltweiten Entwicklung hin zu mehr Isolationismus und Protektionismus. „Eigeninteressen statt Werte bestimmten die internationalen Angelegenheiten. Und das Traurigste von allem: Genau das hatten unsere Feinde gewollt.“
Großbritannien und die EUKomm, lass es uns noch mal probieren
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An diesem Freitag trifft sich der britische Premier Andy Burnham mit den EU-Spitzen in Brüssel, die alten Partner suchen neue Brücken zueinander. Doch es ist kompliziert.
Von Jan Diesteldorf und Martin Wittmann, London, Brüssel
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