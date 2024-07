Der frisch vereidigte Premier Keir Starmer nutzt den Nato-Gipfel in Washington, um einen positiveren Tonfall im ramponierten Verhältnis zur EU zu setzen. Brüssel reagiert noch verhalten – auch wegen ein paar roter Linien.

Von Michael Neudecker, London

Keir Starmer war diese Woche das erste Mal als Premierminister auf Auslandsreise, begleitet wurde er dabei von Außenminister David Lammy und Verteidigungsminister John Healey. Im Flugzeug zum Nato-Gipfel in Washington aber saß noch jemand, der bei solchen Anlässen qua Rolle eigentlich nicht auf der Reiseliste steht – und damit ist nicht Starmers Frau Victoria gemeint, die bislang kaum öffentlich aufgetreten und also etwas überraschend mit an Bord war. Gemeint ist Nick Thomas-Symonds.