Keir Starmer war diese Woche das erste Mal als Premierminister auf Auslandsreise, begleitet wurde er dabei von Außenminister David Lammy und Verteidigungsminister John Healey. Im Flugzeug zum Nato -Gipfel in Washington aber saß noch jemand, der bei solchen Anlässen qua Rolle eigentlich nicht auf der Reiseliste steht – und damit ist nicht Starmers Frau Victoria gemeint, die bislang kaum öffentlich aufgetreten und also etwas überraschend mit an Bord war. Gemeint ist Nick Thomas-Symonds.

Der 44-jährige Waliser ist seit 2015 Labour-Abgeordneter im Unterhaus und seit Kurzem „Minister for the Cabinet Office“ – mit dem neu geschaffenen Zusatz „Minister for European Relations“, vergleichbar mit der Rolle eines Staatssekretärs. Er ist das erste Mitglied eines britischen Regierungskabinetts seit dem Brexit, das ausdrücklich für eine Verbesserung der Beziehungen zu Europa zuständig ist. In Washington war geplant, dass sich Thomas-Symonds mit Delegationsmitgliedern der anwesenden EU-Staaten trifft.

Erst mal abwarten, was die Briten jetzt so machen

Starmers Tonfall gegenüber der EU ist erwartungsgemäß anders als der seiner Tory-Vorgänger. Starmer hofft auf Versöhnung, er wolle, das hatte er vor dem Abflug gesagt, für sein Land einen anderen Deal mit der EU verhandeln als den „stümperhaften“, den Boris Johnson seiner Ansicht nach geschlossen hat. Aus der EU sind die Reaktionen darauf allerdings gemischt. Aus Diplomatenkreisen war schon vor der Wahl zu hören, dass man einer Labour-Regierung und damit einer Abkehr von der ideologisch harten Anti-EU-Rhetorik der Tories zwar mit einem gewissen Aufatmen entgegenblicke. Gleichzeitig ist die Bereitschaft zu Neuverhandlungen doch eingeschränkt.

„In Brüssel ist man erleichtert über den Wahlausgang im Vereinigten Königreich“, so sagt es Jaume Duch Guillot, der Sprecher des EU-Parlaments. Andererseits sei die Stimmung zurückhaltend, denn „die Scheidung war schließlich schwierig“. Nach solchen Erfahrungen dauere es eben, bis eine Beziehung repariert werden könne. Überhaupt sei man wie auch der neue Premierminister der Meinung, dass den Brexit rückgängig zu machen nicht in beiderseitigem Interesse sei. Man wolle jetzt erst einmal „abwarten, was von der britischen Regierung kommt“.

Der Spanier Duch Guillot sitzt am Mittwochabend im Europahaus in London auf einem Podium, die EU-Delegation in London hat zu einer Analyse der Wahlen in Europa eingeladen. Ein paar Journalisten sind unter den Gästen, aber auch ehemalige Europa-Abgeordnete und Botschafter anderer EU-Mitgliedsländer. Auf der Bühne sitzt unter anderem auch Anand Menon, Direktor des Thinktanks UK in a Changing Europe. Menon analysiert die Beziehung zwischen der EU und dem Königreich seit Jahren, er sagt nun: „Es gibt eine Dissonanz zwischen der defensiven Haltung der EU und der geopolitischen Realität.“

Er meint: Die Welt dreht sich viel zu schnell, Putin ist schwer berechenbar, auch Chinas Rolle im geopolitischen Gefüge ist heute eine andere als vor acht Jahren. Weshalb schlicht die Zeit fehle, um sich langsam einander antastend anzunähern.

Eins hat Starmer schon betont: keine Rückkehr in den Binnenmarkt

Allerdings, sagt Menon, habe die Labour-Regierung den Spielraum für Gespräche auch schon deutlich eingeschränkt, indem die beiden wichtigsten Eckpfeiler einer Zusammenarbeit als rote Linie bezeichnet wurden. Es gebe keine Rückkehr in die Zollunion und den Binnenmarkt, „so lange ich lebe“, hatte Keir Starmer gesagt. Stattdessen soll versucht werden, schon durch eine Veränderung des Umgangstons eine neue Basis für eine Zusammenarbeit auf anderen Ebenen zu schaffen.

Bereits in den Wochen vor der Wahl gab es Gespräche des damals designierten neuen Außenministers David Lammy mit EU-Vertretern, es ging dabei insbesondere um eine engere Kooperation in Fragen der Verteidigung und Sicherheit. Diese Gespräche sollen nun intensiviert werden, auch das Schließen eines Bündnisses konkret zu diesem Thema steht im Raum.

Detailansicht öffnen Der damalige Premier Boris Johnson nach Unterzeichnung des Brexit-Handelspakts mit der EU Ende 2020. Heute hält eine Mehrheit der Briten den Brexit für einen Fehler. (Foto: Leon Neal/Reuters)

Offen angesprochen wurde derlei bislang allerdings nur zurückhaltend und vage. Auch im Wahlkampf spielte der Brexit keine Rolle, zu groß war bis zuletzt die Sorge Starmers, alte Wunden im Volk aufzureißen. Wobei in London damit gerechnet wird, dass gerade Wirtschaftsvertreter eine Veränderung des Tonfalls und wohl auch der Stimmung im Land nutzen könnten, sich künftig klarer zu den Negativfolgen des Brexits zu äußern als bisher.

Die Stimmung im Land ist inzwischen in mehreren Umfragen festgehalten: Eine Mehrheit der Briten meint, dass der Brexit ein Fehler war. Der Druck, der auf Keir Starmer im Hinblick auf die EU lastet, „kommt irgendwann nicht mehr vonseiten der Leave-Wähler“, glaubt daher Anand Menon. „Sondern von der anderen Seite“, den Brexit-Gegnern.

Zumal es auch eine demografische Veränderung gibt. Die Mehrheit der Leave-Wähler war älter als 65 Jahre. Der ehemalige Präsident des Meinungsforschungsinstituts Yougov, Peter Kellner, rechnete im vergangenen Jahr im Magazin The New European vor, dass mehrere Millionen Leave-Wähler bereits gestorben seien, während in derselben Zeit mehrere Millionen jüngerer Menschen das Wahlalter erreicht hätten. Und die seien in ihrer Einstellung überwiegend, kaum überraschend: keine Brexit-Fans.