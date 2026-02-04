Lord Peter Mandelson ist 72 Jahre alt, ein eleganter und eloquenter Schlaks, weltgewandt und mit einer elitären Aura, deren gnadenlose Konsequenz zugleich fasziniert und erschaudern lässt. Er war einst Teil der Zukunft Großbritanniens: In den 1990ern, als die Briten den Premierminister Tony Blair wie einen Popstar feierten, war er einer der Architekten der New-Labour-Bewegung. Er war, unter anderem, Wirtschaftsminister und Minister für Nordirland, Mitglied des Oberhauses, seit Jahrzehnten ist er eine der prominentesten politischen Figuren dieses Landes. Und das ist noch nicht einmal die ganze Fallhöhe in dieser Angelegenheit, in der nun Jeffrey Epstein eine wichtige Rolle spielt.