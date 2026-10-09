Die Labour-Kandidatin Sagal Abdi-Wali hat bei einer Nachwahl für das britische Unterhaus den Wahlkreis des ehemaligen Premierministers Keir Starmer gewonnen. Sie erhielt in Holborn und St. Pancras 12 292 Stimmen und lag damit vor dem Vorsitzenden der Grünen, Zack Polanski, der mit 8928 Stimmen den zweiten Platz belegte. Starmer hatte die Nachwahl durch seinen Rücktritt als Abgeordneter ausgelöst. Der Wahlkreis liegt in der Hauptstadtregion Greater London.

Abdi-Wali ist die erste schwarze, muslimische Ratschefin des Londoner Stadtbezirks Camden. Im Rennen um den Platz im Unterhaus galt sie als Favoritin in dem Wahlkreis, der seit 1983 von Labour vertreten wird. Trotzdem dürfte das Ergebnis nun als Zeichen dafür gewertet werden, dass Burnham die progressive Wählerbasis, die sich unter Starmer zersplittert hatte, wiederbelebt.

Gleichzeitig ist das Wahlergebnis ein Rückschlag für den Grünen-Vorsitzenden Polanski. Polanski ist derzeit Mitglied der London Assembly, einem demokratisch gewählten Kontrollgremium Londons, und strebte den Wechsel ins Parlament in Westminster an, wo seine Partei durch eine Fraktion von fünf Abgeordneten vertreten ist. Polanski wird zugeschrieben, die Mitgliederzahl der Grünen seit seinem Amtsantritt als Parteivorsitzender vor etwas mehr als einem Jahr auf über 200 000 verdreifacht zu haben. Seine Beliebtheitswerte sind in den letzten Monaten jedoch gesunken.

Die Grünen hatten bereits vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse erklärt, dass sie ihre Niederlage eingestehen, während Polanski betonte, er werde weiterhin als Parteivorsitzender im Amt bleiben. Die Grünen lösten zuletzt eine Antisemitismusdebatte aus, weil sie in einer offiziellen Resolution Zionismus als Rassismus einstuften.

Unter Burnham gewinnt Labour wieder an Zustimmung

Die landesweite Beliebtheit der Labour-Partei war drastisch gesunken, seit Starmer sie 2024 zur Mehrheit geführt hatte. Aktuelle Umfragen zeigen, dass sie unter Burnham wieder an Boden gewinnt. Die Nachwahl war die erste seit seinem Amtsantritt als Ministerpräsident im Juli und fand in einem Wahlkreis statt, der renommierte Universitäten, das British Museum und viele Londoner Anwaltskanzleien umfasst.