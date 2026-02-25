Großbritannien verschärft seine Einreiseregeln. Von diesem Mittwoch, 25. Februar an müssen Besucher aus 85 Ländern vor ihrer Reise eine elektronische Einreisegenehmigung (ETA) beantragen, wie das britische Innenministerium mitteilte. Die Regelung gilt für alle Besucher, die für die Einreise kein Visum benötigen, darunter auch Reisende aus der Europäischen Union und damit aus
Deutschland. Wer die Genehmigung nicht vorab online für 16 Pfund erworben hat, dem werden Fluggesellschaften den Einstieg ins Flugzeug verweigern.
Britische und irische Staatsbürger sind von der Regelung
ausgenommen. „Das ETA-System ist ein entscheidender Teil unserer Arbeit, die Grenzsicherheit des Vereinigten Königreichs zu stärken“, sagte Migrationsminister Mike Tapp. Die neuen Regeln sind eine Folge des britischen EU-Austritts (Brexit) im Jahr 2020. Nach dem Ende der Freizügigkeit werden die Grenzen nun stärker kontrolliert.
Die Europäische Union führt ebenfalls ein neues Grenzkontrollsystem für britische Staatsbürger ein. Das Ein- und Ausreisesystem (EES) der EU erfasst Daten digital und macht das Abstempeln von Pässen überflüssig. Dessen Einführung hat jedoch bereits zu Verzögerungen an einigen Flughäfen geführt. Branchenvertreter äußerten die Sorge, dass es zu Ostern zu weitreichenden Störungen kommen könnte.