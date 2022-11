Von Michael Neudecker, London

Im November 1989 waren die Kameras zum ersten Mal dabei, und wenn man sich die Aufzeichnung von damals ansieht, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, wie lange das her ist. Am 28. November vor 33 Jahren wurde der BBC erstmals erlaubt, die "Prime Minister's Questions" im britischen Unterhaus zu filmen. Das Bild flimmert, der Ton übersteuert, der Sprecher des Unterhauses trägt eine der berühmten und inzwischen abgeschafften grauen Perücken, und Margaret Thatcher ist die einzige Frau, die in diesen 16 Minuten zu sehen ist. Sie beginnt so, wie es auch heute noch üblich ist, mit einem kurzen Überblick ihrer Termine des Tages. Sie habe eine Audienz bei Ihrer Majestät, der Queen, sagt Thatcher, danach treffe sie sich mit dem Präsidenten von Südkorea, der gerade zu Besuch sei. Dann setzt sie sich. Im Hintergrund ist ein Abgeordneter zu hören, wie er sagt: "Die essen Hunde."