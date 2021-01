Von Alexander Mühlauer, London

Die Zahlen sind verheerend. Am Samstag meldete Großbritannien 57 725 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie nie zuvor. Innerhalb einer Woche sind die Fallzahlen um fast 35 Prozent gestiegen. Die Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt nun bei knapp 400. Doch das ist nur der Durchschnitt. Im Großraum London gibt es mittlerweile Bezirke, die einen Wert von mehr als 1100 verzeichnen. Als Grund für die dramatisch steigenden Zahlen hat die Regierung eine Mutation des Coronavirus namens VUI-202012/01 ausgemacht, die als deutlich ansteckender gilt als die bisher gängige Variante.

Obwohl in der Hauptstadt und in weiten Teilen Englands bereits die höchste Corona-Warnstufe mit starken Einschränkungen des öffentlichen Lebens gilt, melden sich immer mehr Menschen mit Symptomen in Arztpraxen und Kliniken. Britischen Medienberichten zufolge kommen die Londoner Krankenhäuser an ihre Kapazitätsgrenzen. Patienten werden demnach auf Fluren untergebracht oder müssen stundenlang in Krankenwagen warten, bis ein Bett frei wird. Der Präsident des britischen Ärzteverbands Royal College of Physicians, Andrew Goddard, riet Kliniken in ganz Großbritannien, sich auf ähnliche Verhältnisse vorzubereiten. "Diese neue Variante ist definitiv ansteckender und breitet sich im ganzen Land aus", sagte er der BBC.

Auf die Frage, ob die bislang geltenden Maßnahmen verschärft werden sollten, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag in der "Andrew Marr Show" der BBC: "Möglicherweise gibt es Dinge, die wir in den nächsten Wochen tun müssen, die härter sein werden." Er werde allerdings nicht darüber spekulieren, wie diese aussehen könnten, sagte Johnson. In ganz England, mit Ausnahme der Scilly-Inseln, sind bereits Zusammenkünfte von Angehörigen aus unterschiedlichen Haushalten in Wohnungen und Häusern verboten. Restaurants und Pubs bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Lediglich Supermärkte, Apotheken und Geschäfte, die für das Leben als notwendig erachtet werden, sind geöffnet. Ansonsten gilt die Ansage der Regierung: "Stay at home", also: zu Hause bleiben, soweit es der Arbeitgeber erlaubt.

In London bleiben die Schulen geschlossen

Bei seinem Fernsehauftritt am Sonntag forderte Johnson allerdings die Eltern in England auf, ihre Kinder nach den Weihnachtsferien von diesem Montag an wieder zum Unterricht zu schicken, sofern dies die örtlichen Behörden erlauben. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass die Schulen sicher sind und dass Bildung Vorrang hat", sagte der Premier. In den am stärksten vom Coronavirus betroffenen Regionen bleiben die Schulen zunächst geschlossen. Das gilt allen voran für den Großraum London. In anderen Teilen des Landes sollen Grundschulen an diesem Montag wieder öffnen. Weiterführende Schulen sollen in den Wochen danach folgen.

Immerhin einen Lichtblick gibt es: Am Ende der vergangenen Woche waren im Vereinigten Königreich bereits fast 950 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden. Johnson zufolge werden an diesem Montag die ersten 530 000 Dosen des jüngst in Großbritannien zugelassenen Astra-Zeneca-Vakzins bereitgestellt. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer wird bereits seit einiger Zeit im Königreich angewandt. Er hoffe, dass in den ersten drei Monaten des Jahres zig Millionen Menschen geimpft werden könnten, sagte Johnson.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus rückte der zum Jahreswechsel vollzogene Brexit in den Hintergrund. Am Samstag lief der Güterverkehr über den Ärmelkanal ohne größere Probleme. Nachdem das Vereinigte Königreich seit Jahresbeginn nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts und der Zollunion ist, müssen Exporteure an der Grenze mehrere Ausfuhrpapiere vorweisen.

Eine Art Vorgeschmack auf das, was die Regierung als Worst-Case-Szenario nach dem Brexit befürchtet hatte, gab die französische Verkehrsblockade über den Ärmelkanal kurz vor Weihnachten. Wegen der neuen Virus-Mutation in England stoppte die Regierung in Paris den Personen- und Güterverkehr für 48 Stunden. Tausende Lastwagen stauten sich auf der Autobahn in Richtung Dover. Viele von ihnen wurden auf einen stillgelegten Flughafen in der Nähe umgeleitet. Seit 23. Dezember dürfen Lkw-Fahrer wieder nach Frankreich einreisen, allerdings nur mit einem negativen PCR-Test.