In Großbritannien dürften laut Financial Times mehr als doppelt so viele Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sein als von den Behörden angegeben. Die Zeitung kommt auf bis zu 41 000 Tote. Sie zählt - anders als die Regierung - nicht nur die Fälle, bei denen positiv auf das neuartige Virus getestete Patienten im Krankenhaus starben, sondern zieht auch eine Auffälligkeit in der Sterbestatistik heran, wonach zuletzt auch insgesamt erheblich mehr Menschen als normalerweise starben. Unterdessen hat sich Außenminister Dominic Raab, der Premierminister Boris Johnson vertrat, am Mittwoch im Parlament den Fragen der Opposition stellen müssen - vor fast leeren Rängen. Die Labour-Partei wurde dabei von ihrem neuen Vorsitzenden Keir Starmer vertreten, der die Regierung für ihr Corona-Krisenmanagement attackierte. Die meisten Abgeordneten waren per Video zugeschaltet.