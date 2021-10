Mit einer symbolisch wichtigen Entscheidung hat das oberste britische Gericht Hoffnungen der Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit einen Schlag versetzt. Das schottische Parlament habe seine Kompetenzen überschritten, als es im März für die Übernahme internationaler Regeln in schottisches Recht stimmte, entschied der Supreme Court in London in einer am Mittwoch verkündeten Entscheidung. Dabei ging es nur um die Befugnis der Abgeordneten. Die britische Regierung hatte geltend gemacht, dass damit der Weg geebnet werde, dass schottische Gerichte Macht erhielten, Entscheidungen des britischen Parlaments anzufechten. London fürchtet, Edinburgh könnte dies nutzen, um ein neues Unabhängigkeitsreferendum durchzusetzen.