Die Queen sitzt in Windsor fest; der Palast hat mitgeteilt, sie werde bis zum Herbst keine Termine wahrnehmen. Prinz Harry und Meghan sind in die USA gezogen. Prinz Andrew ist seit der Verwicklung in den Skandal um den pädophilen Millionär Jeffrey Epstein Persona non grata im eigenen Land und hat, als sei das nicht genug, eine Millionenklage wegen eines nicht abbezahlten Luxuschalets in der Schweiz am Hals. Der Thronfolger, Prinz Charles, wohnt vorerst im schottischen Balmoral und zeigt sich ab und zu mit Gattin virtuell bei Klinikeröffnungen oder, physisch, bei Kranzniederlegungen.