Boris Johnson ist ein Freund von Slogans, die aus drei Worten oder drei Phrasen bestehen. Die Brexit-Kampagne, deren Protagonist er war, lief unter "take back control" (die Kontrolle zurückerobern), sein Wahlkampf unter "get Brexit done" (den Brexit schaffen). Als die britische Regierung in der Corona-Krise den Lockdown beschloss, wurde dafür ein Slogan erfunden, den Johnson öffentlich aufsagte, wann immer er konnte: "Stay at home, protect the NHS, save lives" (zu Hause bleiben, das nationale Gesundheitssystem schützen, Leben retten).