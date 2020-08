Nicht jeder hält sich an die in Manchester verordnete Maskenpflicht.

In Großbritannien gibt es europaweit die meisten Corona-Todesfälle. Nun verschärft die Regierung die Lockdown-Regeln im Großraum Manchester - und kündigt landesweite Maßnahmen an, falls die Infektionszahlen weiter steigen.

Von Cathrin Kahlweit, London

Nicht nur Deutschland hat derzeit, wie am vergangenen Wochenende in Berlin bei Kundgebungen mit Tausenden Demonstranten zu besichtigen war, ein Problem mit Maskengegnern. Seit die britische Regierung am 24. Juli eine Maskenpflicht nicht nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern auch in Geschäften eingeführt hat, haben Proteste und Übergriffe etwa gegen Mitarbeiter, welche die Anordnung durchzusetzen versuchen, stetig zugenommen. Laut Daily Telegraph berichtet die Supermarktkette Co-op, dass vor allem junge Leute sich weigerten, beim Einkaufen Masken aufzusetzen; in der ersten Woche nach Einführung des neuen Gesetzes habe man knapp tausend Über- und Angriffe gegen das eigene Personal registriert. Einige Konzerne, darunter große Supermarktketten, weigern sich rundweg, die Maskenpflicht durchzusetzen, obwohl die Behörden Strafzahlungen von bis zu 100 Pfund angekündigt haben.