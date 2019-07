9. Juli 2019, 13:15 Uhr Großbritannien Corbyn fordert neues Brexit-Referendum

Labour-Chef Jeremy Corbyn will dem britischen Wahlvolk erneut eine Stimme in Sachen Brexit geben.

Wer auch immer der nächste Premierminister werde - Johnson oder Hunt - müsse die Briten über seinen Plan für den EU-Austritt abstimmen lassen, verlangt der Labour-Chef.

Jeremy Corbyn fordert, dass der nächste britische Premierminister die Wähler erneut über den Brexit abstimmen lässt. "Wer immer der nächste Premierminister wird, sollte seinen Deal, oder No-Deal, zurück zum Volk in einem öffentlichen Votum bringen", schreibt der Labour-Chef auf Twitter.

Im Falle, dass die Tory-Regierung einen EU-Austritt ohne Vertrag befürworte oder einen Vertrag vorlege, "der die Wirtschaft und Jobs nicht schütze", werde sich Labour für "Remain" einsetzen, also einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union, schreibt Corbyn weiter.

Nach dem Rücktritt von Theresa May als Tory-Chefin und damit auch britische Premierministerin kämpfen noch zwei Kandidaten um ihre Nachfolge. An diesem Dienstagabend werden der populäre frühere Bürgermeister von London und Ex-Außenminister Boris Johnson und der amtierende Außenminister Jeremy Hunt in einem TV-Duell gegeneinander antreten.

Johnson liegt in Umfragen weit vorn. Der Tory-Basis gilt er als der Kandidat, der den Brexit auf alle Fälle schnell vorantreiben wird - und das Vereinigte Königreich notfalls auch ohne Vertrag aus der EU führen wird.