Ex-Premier Cameron ist neuer britischer Außenminister. Im Vereinigten Königreich kehrt nach einer Kabinettsumbildung ein alter Bekannter in die Politik zurück. David Cameron war von 2010 bis 2016 Regierungschef, er veranlasste die Volksabstimmung, bei der die Briten für den Brexit stimmten. Nun ersetzt der frühere Premier den bisherigen Außenminister James Cleverly. Dieser wiederum übernimmt das Amt von Innenministerin Suella Braverman. Sie wurde am Montag von Premier Rishi Sunak gefeuert, nachdem sie mehrfach mit rechtslastigen Äußerungen aufgefallen war. Zum Artikel

Osteuropäer sorgen sich um EU-Hilfe für die Ukraine. Die Lieferung von Artilleriegeschossen, Milliardengelder für den Staatshaushalt sowie ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland: Gleich mehrere große Hilfsvorhaben, die der Ukraine zugutekommen sollen, stecken in der EU fest, weil sich die 27 Staaten nicht einig sind, einzelne Länder blockieren oder die Umsetzung hapert. Viele osteuropäische Diplomaten treibt derzeit die Sorge um, dass die Solidarität Europas mit der Regierung in Kiew nach knapp zwei Jahren Krieg zu wackeln beginnt. Zum Artikel

SPD-Chefs Esken und Klingbeil kandidieren erneut als Doppelspitze. Die beiden Parteivorsitzenden haben angekündigt, beim Parteitag im Dezember erneut als Team anzutreten. Die Parteispitze will sich künftig stärker als bisher von der Bundesregierung abgrenzen. Dazu beitragen sollen eher linke Forderungen wie höhere Steuern für Superreiche und ein Aufweichen der Schuldenbremse. Zum Artikel

SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin: Chefin von Mercedes-Benz Trucks: Nach vier bis fünf Jahren kann sich ein E-Lkw rechnen. Die Verkehrswende im Lkw-Sektor ist kompliziert. Noch möchte kaum eine Speditionsfirma auf die teuren E-Lkw umrüsten und es fehlen Ladesäulen. Unternehmenschefin Karin Rådström erläutert, wie ihrer Meinung nach der Umstieg gelingen kann. Zum Interview (SZ Plus)

Buschmann will Strafmaß für die Verbreitung von Kinderpornografie wieder senken. Der Justizminister will eine vor zwei Jahren beschlossene Verschärfung teilweise wieder rückabwickeln. Das sei nicht als Nachsicht gegenüber Tätern zu verstehen, sagt der FDP-Politiker. Allerdings häufen sich vor Gerichten unsinnige Verfahren, etwa gegen Lehrerinnen und Lehrer, die Eltern gewarnt und ihnen inakzeptable Bilder aus dem Klassenchat weitergeleitet hatten. Zum Artikel

Ätna spuckt große Mengen Lava. Von Europas größtem aktiven Vulkan auf Sizilien geht wieder Gefahr aus. Die Eruptionssäule reichte am Sonntag bis in eine Höhe von 4,5 Kilometern, ein Ascheregen ging auf mehrere Städte in der Umgebung nieder. Zum Artikel

Eskalation in Nahost

Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza ist nicht mehr funktionsfähig. Seit Tagen gerät der Klinikkomplex zwischen die Fronten. Israels Armee vermutet unter dem Gebäude ein Kommandozentrum der Hamas und weist Vorwürfe zurück, sie greife das Krankenhaus direkt an. Mehr als 2000 Menschen sollen sich darin befinden, es gibt keinen Strom und kein Wasser mehr. Mehrere zu früh geborene Babys sollen gestorben sein, weil sie nicht behandelt werden konnten. Auch in anderen Krankenhäusern im Gazastreifen sind die Zustände verheerend. Zum Artikel (SZ Plus)

Thunberg ergreift erneut Partei für Palästinenser. Die schwedische Aktivistin sprach auf einer Veranstaltung in Amsterdam vor 85 000 Menschen und beklagte mehrmals, es könne "keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land" geben. Die Bühne teilte sie sich mit einer palästinensischen Aktivistin, die mehrmals mit Antisemitismus, propagandistischen Ansprachen und der Verharmlosung des Holocaust auffiel. Zum Artikel

Sonstige Themen