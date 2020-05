In den Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ist über eine scheinbare Kleinigkeit - die Einrichtung eines EU-Büros in Belfast - ein Grundsatzstreit entbrannt. Der Streit zeigt, dass die Umsetzung des Brexit-Deals, den Boris Johnson und Ex-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker Mitte Oktober 2019 verkündet hatten, nicht nur an den Grundlagen eines auszuhandelnden Freihandelsabkommens scheitern kann, sondern auch an wichtigen Details.

Ausgelöst wurde der aktuelle Zwist, über den der irische Sender RTE berichtete, mit einem Brief aus Brüssel an das britische Außenministerium vom Februar. Darin wird London mitgeteilt, die EU plane die Einrichtung einer Repräsentanz in Nordirland, um die Umsetzung des Nordirland-Protokolls zu kontrollieren. De facto will Brüssel nach dem Ende der Übergangsphase offenbar prüfen, ob Güter, die zwischen der britischen Insel und Nordirland über die Irische See bewegt werden, ausreichend kontrolliert werden. London teilte mit, eine feste Repräsentanz sei ausgeschlossen. Die EU legte mit einem zweiten Schreiben nach. Technische Experten müssten dauerhaft in Belfast stationiert sein, heißt es darin. Artikel 12 des Protokolls sehe das auch vor. London lehnte erneut ab. Eine solche Repräsentanz könne zu politischen und gesellschaftlichen Verwerfungen in Nordirland führen.

Weil es keine Kontrollen zwischen Irland und Nordirland geben soll, braucht es sie in der Irischen See

Das prinzipielle Problem hinter dem Streit, der die weiteren Verhandlungen zu überschatten droht, liegt in der Lösung der Nordirland-Frage, wie sie Johnson mit der EU ausgehandelt hatte. Der ursprünglich vereinbarte, aber in Großbritannien verhasste Backstop, der faktische Verbleib Nordirlands im Binnenmarkt bis zum Abschluss eines Freihandelsvertrags, wurde gestrichen. An seine Stelle trat die Regelung, dass Nordirland für mindestens vier Jahre weiterhin Regeln und Standards der EU befolgt. Eine Verlängerung dieser Regelung bedarf der Zustimmung des Belfaster Parlaments.

Die wichtigste Änderung der ersten Vereinbarung von Johnsons Vorgängerin Theresa May, den die Brexiteers um Johnson verworfen hatten, lautet aber: Weil es keine Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und dem Nordteil der Insel geben soll, entsteht folgerichtig eine Art innerbritische Zollgrenze in der Irischen See - eben jene Lösung, von der May einst gesagt hatte, kein Premierminister werde so etwas jemals unterschreiben. Johnson unterschrieb, und pries den Schritt als "großartige" Lösung für Großbritannien.

Premier Johnson sagt, es werde keine Formulare, keine Checks und keine Barrieren geben

Die genaue Auslegung des Nordirland-Protokolls ist es aber nun, die der EU massive Bauchschmerzen bereitet. Immer wieder betonen britische Offizielle bis hinauf zum Premierminister, die Zollgrenze in der Irischen See bedeute nicht, dass es automatisch Warenkontrollen geben werde. Johnson sagte bei mehreren Gelegenheiten, es werde "keine Formulare, keine Checks, keine Barriere irgendeiner Art" für Güter zwischen Britannien und Nordirland geben. EU-Chef-Verhandler Michel Barnier konterte, unter anderem wenige Tage vor dem Brexit Ende Januar, das Verlassen des Binnenmarktes und der Zollunion machten solche Checks "unumgänglich", und die Briten hätten sich auch vertraglich dazu bekannt.

Die britische Seite schlägt nun vor, Kontrolleure der EU sollten ein Büro südlich der nordirischen Grenze, etwa im irischen Dudalk, aufschlagen. Aber in Brüssel ist man offenbar misstrauisch und fürchtet, die Briten könnten sich - aus innenpolitischen Gründen - nicht an den unterschriebenen Deal halten.