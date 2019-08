4. August 2019, 18:36 Uhr Großbritannien Brexit trifft auch Schulen hart

Ein ungeregelter Brexit wird einem Medienbericht zufolge auch viele britische Schulen hart treffen. Die Folgen reichten von Kürzungen beim Schulessen bis zum Ausfall des Unterrichts, berichtete der Guardian am Sonntag. Schlimmstenfalls müssten Schulen in einigen Grenzregionen vorübergehend geschlossen werden. Der Zeitung liege ein vertrauliches Dokument des Bildungsministeriums für den No-Deal-Fall vor. Premierminister Boris Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union führen - notfalls ohne Abkommen. Ein No-Deal-Brexit wird Prognosen zufolge zu chaotischen Verhältnissen führen. Wegen der dann zeitraubenden Grenzkontrollen etwa im Raum Dover am Ärmelkanal wird mit immensen Staus durch Tausende Lastwagen vom europäischen Festland gerechnet. Viele Briten fürchten um die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten. Lagerhallen sind schon lange ausgebucht.