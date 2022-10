Boris Johnson, ehemaliger Premierminister von Großbritannien, erklärt in einer Stellungnahme, warum er sich aus dem Rennen um das Amt zurückzieht.

"Ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber ich fürchte, dass dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist": Der Ex-Premier des Vereinigten Königreichs veröffentlicht am Sonntagabend ein Statement, mit dem er sich aus dem Rennen um die Tory-Spitze zurückzieht.

"In den vergangenen Tagen war ich überwältigt von der Anzahl derer, die mir vorschlugen, noch einmal für den Vorsitz der Konservativen Partei zu kandidieren, sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Freunden und Kollegen im Parlament. Ich fand die Idee verlockend, weil ich unsere Partei vor weniger als drei Jahren zu einem großen Wahlsieg geführt habe - und ich glaube, dass ich daher in einer einzigartigen Position bin, um jetzt eine Parlamentswahl abzuwenden.

Eine Parlamentswahl wäre eine weitere katastrophale Ablenkung zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Regierung auf den wirtschaftlichen Druck konzentrieren muss, dem die Familien im ganzen Land ausgesetzt sind. Ich glaube, dass ich gut aufgestellt bin, um einen Sieg der Konservativen im Jahr 2024 herbeizuführen - und heute Abend kann ich bestätigen, dass ich die sehr hohe Hürde von 102 Nominierungen genommen habe, und ich könnte meine Nominierung morgen einreichen.

Es ist sehr gut möglich, dass ich bei der Wahl unter den Mitgliedern der Konservativen Partei erfolgreich wäre - und dass ich tatsächlich am Freitag wieder in der Downing Street sitzen könnte. Aber im Laufe der vergangenen Tage bin ich leider zu dem Schluss gekommen, dass dies einfach nicht das Richtige wäre. Man kann nicht effektiv regieren, wenn man keine geeinte Partei im Parlament hat.

Und obwohl ich mich sowohl an Rishi als auch an Penny gewandt habe - weil ich hoffte, dass wir im nationalen Interesse zusammenkommen könnten - waren wir leider nicht in der Lage, einen Weg zu finden, dies zu tun. Daher fürchte ich, dass es das Beste ist, wenn ich meine Nominierung nicht weitergehen lasse und demjenigen meine Unterstützung zusage, der die Nachfolge antritt. Ich glaube, dass ich viel zu bieten habe, aber ich fürchte, dass dies einfach nicht der richtige Zeitpunkt ist."