Von hier will sich Premier Johnson nicht in seine Brexit-Pläne dreinreden lassen: der Westminster-Palast in London, Sitz des britischen Parlaments.

Ein Gericht in London hat eine Klage gegen die von Premierminister Boris Johnson herbeigeführte Zwangspause des britischen Parlaments abgewiesen. Die Richter ließen am Freitag jedoch eine Berufung am höchsten britischen Gericht, dem Supreme Court, ausdrücklich zu. Dort soll es am 17. September weitergehen.

Geklagt hatten unter anderem die Geschäftsfrau und Aktivistin Gina Miller und Ex-Premierminister John Major. Sie sehen in der bis zu fünf Wochen langen Sitzungsunterbrechung ein unzulässiges politisches Manöver von Johnson, um seinen Brexit-Kurs durchzudrücken.

Johnsons Anwälte hatten Millers Vorwürfe hingegen als "akademisch" abgetan. Miller ist keine Unbekannte im Kampf gegen den EU-Austritt: Sie hatte mit einer Klage beim obersten Gericht in Großbritannien Anfang 2017 erreicht, dass das Parlament beim Brexit stärker einbezogen wird. Wegen ihrer Initiative war sie mehrfach bedroht worden.

Opposition berät über Neuwahl-Strategie

Johnson hatte bei Königin Elizabeth II. erfolgreich beantragt, das Parlament von Mitte September bis Mitte Oktober zu suspendieren, um in einer neuen Sitzungsphase sein Regierungsprogramm vorzulegen. Der Schritt war so kurz vor dem geplanten Brexitdatum Ende Oktober sehr umstritten und stellte die Gegner eines ungeregelten EU-Austritts unter großen Zeitdruck.

Johnson wollte mit der Zwangspause einem Gesetz gegen den No-Deal-Brexit am 31. Oktober zuvorkommen. Der Gesetzentwurf ist inzwischen im Schnelldurchlauf vom Unterhaus diskutiert und mit einer knappen Mehrheit angenommen worden. Bis Freitagabend soll auch das Oberhaus zustimmen. Es scheint damit so gut wie sicher, dass das Gesetz trotz der umstrittenen Zwangspause in Kraft treten könnte.

Mit Spannung wird derweil erwartet, ob Johnson einen weiteren Versuch unternimmt, eine Parlamentsneuwahl herbeizuführen. Unterdessen berät die Opposition über ihre Strategie zu den vom Premier geforderten Neuwahlen. Der Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn traf sich am Freitag mit anderen Parteichefs, um möglicherweise einen gemeinsamen Kurs festzulegen.