So läuft die Brexit-Debatte im House of Lords

Er will den Brexit unbedingt, und zwar schnell: Der britische Premierminister Boris Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der EU führen. Gegen den Willen Johnsons billigte das Unterhaus am Mittwochabend allerdings einen Gesetzentwurf, mit dem ein EU-Austritt des Landes ohne Abkommen verhindert werden soll.

Der Gesetzentwurf soll bis Freitagabend auch von den Lords im Oberhaus gebilligt werden. Dort versuchten Brexit-Hardliner mit einer Flut von Anträgen und Dauerreden am Mittwoch zunächst das Gesetz zu stoppen. Doch am frühen Donnerstagmorgen gaben sie nach: Regierung und Opposition einigten sich darauf, die Debatte nicht ins Wochenende hineinzuschleppen.

Es scheint damit so gut wie sicher, dass das Gesetz noch rechtzeitig vor einer mehrwöchigen Zwangspause des Parlaments in Kraft treten könnte. Mit Spannung wird nun erwartet, ob Johnson einen weiteren Versuch unternimmt, eine Parlamentsneuwahl herbeizuführen. Am Mittwochabend war ein erster Anlauf dazu gescheitert - Johnson verfehlte die nötige Zweidrittelmehrheit im Unterhaus klar.