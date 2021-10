Schlangen vor den Tankstellen, leere Supermarktregale, Menschen in Panik: In Großbritannien geht gerade vieles aus und Lastwagenfahrer wie Steve werden dringend gebraucht. Unterwegs mit einem, der sagt: Alles übertrieben.

Von Alexander Mühlauer, Maidstone

Steve hat in Frankreich noch mal vollgetankt, vorsichtshalber. Er wusste ja nicht, was ihn zu Hause in England erwarten würde, er hatte nur im Internet gesehen, was da los ist: überall Panik, lange Schlangen vor den Tankstellen, jedenfalls dort, wo es noch Benzin und Diesel gibt. Da dachte er sich: "Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher."