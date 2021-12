"Das Vertrauen in das Vereinigte Königreich wiederherstellen": Premier Boris Johnson und seine neue Außenministerin Liz Truss, hier bei einem Besuch in Washington.

Von Michael Neudecker, London

Es jährt sich nun also die Umsetzung des Brexit tatsächlich zum ersten Mal, und wenn man wissen will, wie es um die Beziehung zwischen der EU und dem Ex-Mitglied Großbritannien steht, landet man ziemlich schnell bei Liz Truss. Und einem alten Foto. Liz Truss war damals britische Umweltministerin, sie steht auf dem Foto an einem Wahlkampfstand der "Remain"-Kampagne und hält einen Zettel in die Kamera, auf dem erklärt wird, warum man gegen den Brexit stimmen sollte. Liz Truss lächelt auf dem Foto. Sie veröffentlichte es selbst auf Twitter und schrieb dazu den Hashtag "#strongerin", etwa: stärker drin. Das war im Juni 2016.