Der Tory-Parteitag läuft zwar noch, aber die Delegierten sind in Schlussspurt-Laune und haben ihre Rückfahrtickets aus dem verregneten Manchester nach Hause längst gekauft. Ein paar Minister haben einige - dem aufziehenden Wahlkampf geschuldete - teure Ankündigungen wie 40 neue Krankenhäuser, eine Erhöhung des Mindestlohns und viele schöne, neue Straßen gemacht.

Aber eigentlich warten alle nur auf den Chef und seine Show: An diesem Mittwoch hält Premierminister Boris Johnson seine Abschlussrede, und es wäre eine große Überraschung, würde sie sich nicht sehr laut und sehr emotional um das Motto ranken: "Get Brexit done". Oder besser: "We get Brexit done." Denn die Opposition, das wiederholt Johnson oft und gern, wolle ja den Brexit verhindern.

Am Dienstagmorgen hatte Johnson in mehreren Interviews versichert, er werde in den kommenden Tagen, vielleicht schon direkt nach seiner Rede in Manchester, jenes in Brüssel so sehnsüchtig erwartete Papier losschicken. In ihm soll London im Detail darlegen, wie genau man sich den neuen Deal vorstellt, der den Backstop beseitigt, die Auffanglösung für Nordirland, aber gleichzeitig den Frieden auf der Insel wahrt.

Dargelegt werden soll auch, ob der Deal, den Johnson offiziell so dringend wünscht, ansonsten dem längst ausverhandelten Austrittsabkommen gleichen soll, das Theresa May mit Brüssel besprochen hatte. Wahrscheinlich ist das nicht, denn auf dem Parteitag hatten mehrere Kabinettsmitglieder deutlich gemacht, dass viele von Mays Kompromissen nicht mehr gelten sollen. Nach der Veröffentlichung des finalen Angebots will der Premier am Wochenende in Europas Hauptstädten für den Vorschlag werben.

Der irische Vize-Premier twitterte, das Modell sei ein "Non-Starter"

Was Johnson allerdings bei seiner Rundtour durch die TV- und Radiostudios in Manchester strikt negierte, sind Details aus dem britischen Vorschlag, die in der Nacht zum Dienstag ihren Weg in die Presse gefunden hatten. Der irische Sender RTE berichtet, London wolle den ursprünglich versprochenen "frictionless trade", also den kontrollfreien, ungehinderten Handel über die innerirische Grenze hinweg, durch einen System aus grenzfernen Kontrollen ersetzen.

RTE zufolge sollen die Zollstationen zwischen fünf und zehn Kilometer entfernt von der EU-Außengrenze zwischen Nordirland und der Republik liegen. Händler sollen am Ursprungsort oder an den Kontrollstationen ihre Waren kontrollieren lassen, die Transporte würden dann per GPS bis zum Ankunftsort verfolgt. Nur für Nahrungsmittel, Landwirtschaftsprodukte und Vieh soll es eine Art Zollunion geben. Der irische Vizepremier Simon Coveney twitterte prompt, dieses Modell sei ein "Non-Starter".

Johnson behauptet nun, diese Vorschläge seien veraltet, er werde vielmehr etwas völlig Neues vorlegen. Allerdings sind seine Möglichkeiten beschränkt. Die Hardliner in der eigenen Partei, die Mays Deal niedergestimmt hatten, haben zwar angedeutet, sie könnten Johnson unterstützen, wenn er einen Deal nach Hause bringe, der Kontrollen in Irland zulässt, aber den Backstop abschafft. Gleichwohl werde man die Schlussrechnung von 39 Milliarden Pfund nicht zahlen. Die nordirische DUP signalisiert, man stimme zu, wenn Johnson ein Zeitlimit für den Backstop aushandeln könne - eine Lösung, die Brüssel ablehnt.