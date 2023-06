Von DPA, London

Der britische Ex-Premier Boris Johnson hat nach Ansicht eines Parlamentsausschusses das Unterhaus belogen und legt deswegen sein Mandat als Abgeordneter nieder. Dies gelte "mit sofortiger Wirkung", teilte er nach übereinstimmenden Berichten am Freitagabend mit. Er betonte zugleich, kein Verständnis für die Vorwürfe des Ausschusses in dem Skandal um illegale Lockdown-Feiern in der Downing Street zu haben. Der Ausschuss zur "Partygate"-Affäre, in dem auch Abgeordnete von Johnsons Konservativer Partei vertreten sind, habe empfohlen, den Ex-Regierungschef für zehn Tage zu suspendieren, hieß es. Er sei sehr traurig, das Parlament - zumindest vorerst - verlassen zu müssen, schrieb Johnson. Er sei "auf antidemokratische Weise" von einem Ausschuss unter Vorsitz einer Politikerin der Labour-Partei "mit ungeheuerlicher Voreingenommenheit aus dem Parlament gedrängt" worden. Inmitten schlechter Umfragewerte für die Tories kommt es nun zu einer Nachwahl in Johnsons Wahlkreis im Nordwesten Londons.