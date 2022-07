Labour will per Misstrauensvotum Neuwahlen erzwingen

Großbritanniens oppositionelle Labour-Partei will nach Informationen aus Parteikreisen noch am Dienstag einen Misstrauensantrag gegen die Regierung einbringen. Das Votum werde am Mittwoch erwartet, sagte ein Labour-Vertreter. Mit der Initiative können Abgeordnete aller Parteien darüber abstimmen, ob die vorerst weiter von Premierminister Boris Johnson geleitete Regierung im Amt bleiben soll.

Wenn die Regierung das Votum verliert, könnte dies zu Neuwahlen führen. Anders als in Deutschland gibt es im Vereinigten Königreich kein konstruktives Misstrauensvotum. Es muss also kein neuer Regierungschef gewählt werden, wenn dem alten das Misstrauen ausgesprochen wird. Johnson hat den Parteivorsitz abgegeben, will aber als Premierminister so lange im Amt bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist - was sich monatelang hinziehen könnte. Das hat nicht nur die Labour-Partei, sondern auch zahlreiche konservative Abgeordnete erbost.

Labour-Chef Keir Starmer will die abtrünnigen Tories dazu zwingen, sich öffentlich zu Johnson zu bekennen - oder ihm in den Rücken zu fallen. Wie der Guardian schreibt, wird jedoch damit gerechnet, dass Labour die Abstimmung verliert. Es sei unwahrscheinlich, dass die Konservativen ein Ergebnis herbeiführen wollen, das zu einer Neuwahl führt. Sie würde große Risiken bergen, denn Johnson hatte vor drei Jahren ein sehr gutes Ergebnis geholt.

Die Tories, seine Partei, haben am Montag den Ablauf für die Wahl des Vorsitzenden durch die Mitglieder bekannt gegeben. Demnach soll Johnsons Nachfolger am 5. September feststehen. Elf Politikerinnen und Politiker haben bisher ihre Kandidatur erklärt. In den Umfragen unter den etwa 100 000 Parteimitgliedern liegen derzeit Außenministerin Liz Truss und der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak vorne.

Noch bis zu diesem Dienstag können Wahlvorschläge eingereicht werden. Sie müssen jedoch die Unterstützung von mindestens 20 Abgeordneten haben. Das soll aussichtslose Kandidaturen verhindern.

Voraussichtlich von Mittwoch an gibt es dann mehrere Wahlgänge, bei denen stets die Kandidatin oder der Kandidat mit den wenigsten Stimmen aussortiert wird. Am Ende sollen zwei Personen übrigbleiben, zwischen denen dann die Parteimitglieder in einer Urabstimmung entscheiden.

Im Vereinigten Königreich ist gemäß der politischen Tradition der Vorsitzende der Regierungspartei stets auch der Chef der Regierung. Beide Ämter fallen quasi automatisch zusammen. Eine Konstellation wie in Deutschland, wo Olaf Scholz Kanzler sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken SPD-Chefs sind, ist dort undenkbar.