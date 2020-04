Boris Johnson erholt sich auf Chequers, dem offiziellen Landsitz britischer Premierminister, und hat bereits einen ersten, kurzen Spaziergang gemacht. Das ist aber auch fast die einzige positive Nachricht aus dem Königreich, das mit der Corona-Krise weit mehr kämpft als viele europäische Nachbarn.

So meldet das Office for National Statistics ONS, dass die ohnehin vergleichsweise hohe Zahl gemeldeter Todesfälle - bis zum Dienstag waren es knapp 12 000 - in Wahrheit bis zu 50 Prozent höher sein könne. Die Diskrepanz zwischen veröffentlichten und tatsächlichen Zahlen liege daran, so die Times unter Berufung auf den ONS, dass die Regierung nur Fälle von Toten zäliste, die in Einrichtungen des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS gestorben sind, nicht aber Tote aus Altenheimen oder Wohnungen. Außerdem sei die Datenlage inaktuell, weil die Todeszahlen teils mit starker Zeitverzögerung weitergegeben würden. Der medizinische Chefberater der Regierung, Chris Whitty, gab am Montag bekannt, dass Corona-Fälle in 15 Prozent aller Altenheime gemeldet worden seien. Diese Zahl datierte aber offenbar vom 3. April.

Whitty hatte zuletzt kritisiert, dass im Königreich nicht genug getestet werde und die Briten von den Deutschen "lernen sollten". Dem schloss sich nun der medizinische Chefberater der Regierung an, Patrick Vallance: Die Gesundheitsbehörde Public Health habe auf die Krise nicht schnell genug reagiert. Die Top-Managerin von Public Health, Jennie Harries, hatte noch am 26. März bei einer Regierungspressekonferenz gesagt, "testen und Infizierte suchen" sei "nicht die richtige Methode".

Die renommierte Epidemiologin Helen Ward vom Imperial College fällte daher nun im Daily Mirror ein erschütterndes Urteil über die bisherige Reaktion der Regierung auf die Krise: "Es ist traurig, dass so viele Menschen sterben mussten, weil Politiker keine Ratschläge annahmen. Wir haben einen früheren Lockdown gefordert, wir haben geraten: testen, suchen, isolieren. Aber die glaubten, sie wüssten es besser." Sie geht davon aus, dass es nach dem Abflauen der Krise eine "Abrechnung" geben werde.

Nicht nur über das bisherige Vorgehen, sondern auch über fehlende Ausrüstung wird weiter gestritten. So wurde bekannt, dass die dringend benötigten Beatmungsgeräte, welche die britische Industrie im Auftrag der Regierung entwickeln und bauen sollte, bisher alle den hohen Anforderungen nicht genügen, die es bei Covid-19-Patienten zu erfüllen gilt. Weil die Versorgungslage auch bei Masken und Schutzbekleidung in vielen Krankenhäusern desaströs ist, hat das Royal College of Nursing, der Verband von Krankenschwestern- und Pflegern, seinen Mitgliedern geraten, die Behandlung von Covid-19-Patienten zu verweigern, wenn sie sich nicht ausreichend schützen könnten.

Große Sorgen machen sich die Briten auch um ihre Wirtschaft, zumal der Lockdown offenbar noch mindestens bis zum 7. Mai fortbestehen soll. Das Office for Budget Responsibility, ein Finanz-Thinktank, sagt für das zweite Quartal dieses Jahres einen Einbruch der Wirtschaft um 35 Prozent voraus sowie den Anstieg der Arbeitslosenzahl um zwei Millionen auf zehn Prozent. Das Defizit werde mutmaßlich so hoch sein wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Zudem haben seit Ausbruch der Krise zusätzlich 1,4 Millionen Briten Sozialhilfe beantragt. Weil die kommunalen Stellen nicht nachkommen, werden nun Mitarbeiter von Passbehörden nach einer kurzen Schulung zur Bearbeitung eingesetzt.