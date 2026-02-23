Australiens Regierung unterstützt ein mögliches Gesetz zum Ausschluss des früheren Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor aus der Thronfolge. Der Sender Sky News und die Nachrichtenagentur PA zitieren aus einem Schreiben des australischen Regierungschefs Anthony Albanese an den britischen Premierminister Keir Starmer. Gegen Andrew (Foto: AP), den jüngeren Bruder von König Charles III., wird in Großbritannien im Zusammenhang mit dem Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein ermittelt. Er bestätige, dass seine Regierung jedem Vorschlag zustimmen würde, ihn (Andrew) aus der Thronfolge zu entfernen, schrieb Albanese. Australien gehört zu den 15 Commonwealth-Staaten, die einem entsprechenden Gesetz zustimmen müssten, weil durch die Anerkennung von Charles III. als König auch ihre Thronfolge betroffen wäre. Platz eins hat Charles’ Sohn William, 43, inne, vor dessen Sohn George, 12. Andrew, 66, befindet sich noch auf Platz acht.