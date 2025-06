von Michael Neudecker, London

Die Front des Krieges ist nicht mehr woanders, so sagt es Keir Starmer an diesem Montag: „Die Front ist hier.“ Er schiebt zwar ein leicht relativierendes „wenn man so will“ dazwischen, doch die Botschaft des britischen Premierministers soll unmissverständlich sein: Er will das Land aufrüsten, um es als Reaktion auf die aktuelle Weltlage in einen grundsätzlichen Zustand der Kriegsbereitschaft zu versetzen. „War-fighting readiness“ soll erreicht werden, sagt Starmer wörtlich. Zur illustrativen Betonung seiner Botschaft steht er in Glasgow in einer Fabrik, in der U-Boote gebaut werden.