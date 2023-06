Wikileaks-Gründer Julian Assange hat erneut Rückschläge im juristischen Kampf um seine Auslieferung an die USA erfahren. Ein Richter am Londoner High Court lehnte zwei Berufungsanträge seiner Anwälte ab, so geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die der dpa am Freitag vorlagen. Assange wollte in Berufung gegen die ursprüngliche Gerichtsentscheidung zur Auslieferung und gegen den Auslieferungsbescheid der britischen Regierung gehen. Assanges Frau Stella twitterte, er werde nächste Woche einen weiteren Antrag am High Court stellen. Dieser werde bei einer öffentlichen Anhörung von zwei Richtern geprüft. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.