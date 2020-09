Wikileaks-Gründer Julian Assange kämpft in Großbritannien gegen seine Auslieferung an die USA. Er erschien am Montag zu einer Anhörung am Strafgerichtshof Old Bailey und lehnte formell die von den Vereinigten Staaten beantragte Überstellung ab. In den USA ist der 49-jährige Australier der Spionage und des Computermissbrauchs in 18 Punkten angeklagt. Als maximale Haftstrafe drohen Assange 175 Jahre. Die US-Behörden werfen ihm vor, sich mit der Geheimdienstlerin Chelsea Manning abgesprochen zu haben, um einen Pentagon-Computer zu hacken und Hunderttausende Geheimdokumente über die Kriege im Irak und in Afghanistan zu veröffentlichen. Assanges Anwälte kritisierten die Anklage als politisch motiviert.