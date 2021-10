Der Wikileaks-Gründer Julian Assange hat wegen Gesundheitsproblemen nur kurz per Videoschalte am Auftakt des Berufungsverfahrens um seine mögliche Auslieferung in die USA teilgenommen. Er bekomme eine höhere Dosis an Medikamenten und fühle sich nicht in der Lage, die ganze Anhörung zu verfolgen, sagte sein Anwalt am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens in London. Der gebürtige Australier sitzt seit mehr als zwei Jahren im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Eine Richterin in London hatte das Auslieferungsbegehren im Januar abgelehnt.