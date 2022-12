Mitarbeiter einer Tafel füllen die Regale in einem Verteilzentrum für Lebensmittel in der St. Margaret´s Church in London.

Von Michael Neudecker, London

Es wird jetzt wieder wärmer in Keighley, am Montag soll das Thermometer sogar auf bis auf zwölf Grad plus klettern. Das ist nicht trivial, sondern für einige Menschen überlebenswichtig. Die Umwelt-Organisation Friends of the Earth hat im Vereinigten Königreich untersucht, welche Orte am kältesten sind. Keighley in Bradford, West Yorkshire, nimmt dabei den unrühmlichen Spitzenplatz ein. Gemessen wird auch, wie gut die Häuser isoliert sind, oder: wie schlecht. Dazu hat der Fotograf Grey Hutton, der in Berlin und London lebt, beeindruckende Infrarot-Fotos aufgenommen, auf denen man erkennen kann, welche Körperstellen der Bewohner in ihren Häusern kalt sind. Auf einem besonders eindrücklichen Bild liegt ein Kind vor einem Elektroheizer.