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GroßbritannienAndy Burnhams Regierung verschafft sich Spielraum

Lesezeit: 4 Min.

Schatzkanzler John Healey präsentiert am Mittwoch in London vor seiner Haushaltsrede im Unterhaus  den roten Budget-Koffer.
Schatzkanzler John Healey präsentiert am Mittwoch in London vor seiner Haushaltsrede im Unterhaus  den roten Budget-Koffer.
Foto: Jack Taylor/Reuters

Der Finanzminister des Königreichs stellt seinen ersten Haushalt vor und verspricht Entlastungen – auch Orangenmarmelade soll billiger werden. Zugleich will er seinem Chef Ressourcen für große Reformen geben.

Von Johan Schloemann und Martin Wittmann, München/London

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Jeden Herbst blickt Großbritannien auf einen roten Koffer, einige tun es in der Hoffnung, darin möge ein Schatz glänzen, viele andere in Angst, darin den Ruin zu finden. Der Schatzkanzler, also der Finanzminister, nimmt den Koffer am Tag der Budget-Verkündung traditionell von seinem Dienstsitz in 11 Downing Street zum Parlament mit. Das Wort „Budget“ für den Staatshaushalt kommt von dem altfranzösischen Wort „bougette“, das bedeutet Ledertasche. In London wurde dann im 19. Jahrhundert aus der Tasche ein roter Koffer, die „Budget Box“.

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