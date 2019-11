Die britische Polizei hat alle 39 Mitte Oktober in einem Container gefundenen Leichen identifiziert. Die Angehörigen seien informiert worden, sagte der stellvertretende Polizeipräsident Tim Smith am Donnerstag. Die Identifizierung sei ein wichtiger Schritt in den Ermittlungen. Die Leichen waren den am 23. Oktober in einem Kühlcontainer östlich Londons gefunden worden. Zunächst nahmen die Ermittler an, es handle sich um Chinesen, vergangene Woche erklärte die Polizei aber, es habe sich bei allen um Vietnamesen gehandelt. Der Lastwagenfahrer, der den Containeraufleger in Purfleet abgeholt haben soll, ist wegen Totschlags und Verschwörung zum Menschenhandel angeklagt. Drei andere festgenommene Personen sind bis auf weiteres gegen Kaution wieder freigelassen worden. Auch in Vietnam gab es Festnahmen.