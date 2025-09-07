In London hat die Polizei bei einer pro-palästinensischen Kundgebung am Samstag fast 900 Menschen festgenommen. 857 Demonstranten hätten ihre Unterstützung für die verbotene Organisation Palestine Action gezeigt, begründete die Polizei am Sonntag die Festnahmen. 17 weitere Personen seien wegen Angriffen auf Polizisten festgenommen worden. Das ist die höchste Zahl von Festnahmen bei einer einzigen Protestaktion dieser Art. „Die Gewalt, die wir während des Einsatzes erlebten, wurde von einer Gruppe von Leuten koordiniert und ausgeführt, ... die darauf aus waren, so viel Unordnung wie möglich zu stiften“, sagte die stellvertretende Polizeichefin Claire Smart. Die Regierung appellierte an die Menschen, die Demonstrationen zur Unterstützung der verbotenen Gruppe einzustellen. Die Organisatoren der Proteste, eine Gruppe namens Defend Our Juries, erklärten, unter den Festgenommenen seien Priester, Kriegsveteranen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, ebenso viele ältere Menschen und einige Behinderte. „Diese Massenproteste werden so lange andauern, bis das Verbot aufgehoben wird“, sagte ein Sprecher mit Blick auf Palestine Action. Die Regierung hatte Palestine Action im Juli auf Grundlage von Anti-Terror-Gesetzen verboten. Zuvor waren Mitglieder der Gruppe in einen Stützpunkt der Royal Air Force eingebrochen und hatten Militärflugzeuge beschädigt. Durch das Verbot wird die Gruppe rechtlich mit Organisationen wie Al-Kaida und dem Islamischen Staat (IS) gleichgestellt. Unterstützung oder Mitgliedschaft können mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft werden. Die Gruppe wirft der Regierung Mittäterschaft bei israelischen Kriegsverbrechen im Gazastreifen vor. Verteidigungsminister John Healey sagte, das entschlossene Vorgehen sei notwendig, um den Vorwürfen rechter Kritiker entgegenzutreten, es gebe ein Zwei-Klassen-System in Polizei und Justiz. „Fast jeder teilt die Qualen, wenn wir die Bilder aus Gaza sehen ... und ich begrüße es, wenn Menschen ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen und protestieren“, sagte er Sky News. „Aber das bedeutet nicht, dass sie damit auch die verbotene Palestine Action unterstützen.“ In den vergangenen Wochen hatte die Polizei Hunderte Anhänger festgenommen. Viele sind über 60 Jahre alt. Mehr als 100 Personen wurden bisher wegen Unterstützung der Gruppe angeklagt. Viele der Festgenommenen wurden gegen Kaution freigelassen, es war unklar, wie viele sich noch in Haft befanden.