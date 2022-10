Etwa 7000 Menschen in Großbritannien haben sich als Opfer von Kindesmissbrauch seit den 1950er-Jahren gemeldet. Der Abschlussbericht zeige eine "Epidemie, die Tausende Opfer in ihrem giftigen Kielwasser hinterlässt", sagte die Vorsitzende der Untersuchungskommission, Alexis Jay. Der Bericht deckt 15 Untersuchungsbereiche aus der katholischen und anglikanischen Kirche in England und Wales sowie anderen religiösen, staatlichen und sonstigen Einrichtungen ab.