Der frühere Schatzkanzler Rishi Sunak verlässt am Sonntag sein Haus in London - die Anspannung im Führungswettbewerb bei den Tories ist ihm ins Gesicht geschrieben.

Im Wettbewerb um das britische Premierministeramt schält sich der frühere Finanzminister Rishi Sunak als Favorit der Unterhausfraktion der Konservativen Partei heraus. Nach inoffiziellen Zählungen haben sich 139 der 357 Tory-Abgeordneten für Sunak öffentlich ausgesprochen. Er erklärte am Sonntag offiziell seine Kandidatur.

Allerdings wird Sunak vom früheren Premierminister Boris Johnson bedrängt, der am Freitag einen Urlaub abbrach, um in London seine Chance auf eine politische Rückkehr zu prüfen. Johnsons Unterstützer behaupten, er habe bereits mehr als 100 Abgeordnete hinter sich versammelt. Johnson selbst äußerte sich bislang nicht und erklärte auch nicht seine Kandidatur. Medien wie die BBC kamen in ihren inoffiziellen Zählungen auf lediglich etwa 50 Unterstützer.

Nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss sammeln die Tories bis Montag, 15 Uhr, Bewerbungen. Kandidat wird nur, wer über mindestens 100 öffentlich erklärte Unterstützungen aus der Unterhausfraktion verfügt. Schafft das nur ein Bewerber, wird er automatisch Premierminister. Gibt es zwei Bewerber, stimmen die Abgeordneten über ihren Favoriten ab. Diese Abstimmung bildet aber nur die Meinung der Parlamentsfraktion ab. Die Entscheidung fällen dann wieder die Parteimitglieder bis kommenden Freitag in einer Urwahl.

Sunak will offenbar eine Kampfabstimmung vermeiden

Beworben hat sich ebenfalls die Ministerin für Parlamentsfragen, Penny Mordaunt, die beim letzten Führungsrennen Dritte geworden war. Sie verfügt über die wenigsten Unterstützer, allerdings wird ihr Stimmgewicht im Duell Sunak gegen Johnson eine Rolle spielen. Gerüchte, wonach sie mit den Kandidaten bereits Gespräche über eine Wahlempfehlung geführt habe, dementierte Mordaunt.

Tatsächlich getroffen haben sich hingegen Sunak und Johnson, ohne dass Inhalte des Gesprächs an die Öffentlichkeit gelangten. Spekuliert wurde, ob es Absprachen oder Zusagen für mögliche Kabinettsposten gegeben haben könnte. Offensichtlich verfolgt Sunak das Ziel, eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Mehrheit der Fraktion für den früheren Schatzkanzler stimmen und fürchtet eine Rückkehr Johnsons. Der Ex-Premierminister hingegen setzt alle Hoffnung auf ein Votum der Parteibasis, die ihn mit größerem Wohlwollen begleitet.

Johnson ließ die Aufregung um seine Rückkehr für sich wirken. Lediglich seine Vertrauten äußerten sich. So sagte der Brexit-Hardliner Jacob Rees-Mogg, Johnson werde ganz sicher kandidieren und verfüge bereits über die geforderten 100 Stimmen. Offensichtlich versuchen Sunak und Johnson, möglichst viele Unterhausabgeordnete vor der Bewerbungsfrist zu einer öffentlichen Festlegung zu bewegen, um eine Kampfabstimmung zu vermeiden. Im Partei-Establishment der Tories und in den britischen Medien wird über die zweite Premiers-Ernennung ohne allgemeine Wahlen binnen weniger Wochen heftig gestritten.