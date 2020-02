© dpa-rufa

Folgt auf die Regierungskrise in Thüringen eine Koalitionskrise in Berlin nach dem angekündigten Rückzug der CDU-Chefin? Nein, sagt Kramp-Karrenbauer, auch die SPD sieht das so. Die CDU muss noch Fragen beantworten: personell wie inhaltlich.