Am Mittwoch haben sich Vertreter von Grönland , Dänemark und den USA in Washington getroffen, um über Grönlands Zukunft zu sprechen. US-Präsident Donald Trump hat seinen Wunsch, Grönland solle Teil der USA werden, in den vergangenen Tagen immer wieder bekräftigt. Politiker aus Grönland, Dänemark und der EU haben dagegen immer wieder auf die Autonomie Grönlands im Königreich Dänemark hingewiesen. Das Ergebnis der Gespräche am Mittwoch: Man habe fundamental verschiedene Meinungen, wolle aber weiter sprechen, hieß es danach.

Aber: Was denken eigentlich die Grönländerinnen und Grönländer über die amerikanischen Expansionspläne? Das beantwortet SZ-Korrespondent Michael Neudecker in dieser Podcastfogle. Er befindet sich in der grönländischen Hauptstadt Nuuk – und hat von dort mit Grönländern das Gipfeltreffen in Washington verfolgt.

Weitere Nachrichten: Tötungen bei Iran-Protesten laut Amnesty beispiellos; Wieder Schüsse von ICE in Minneapolis

Zum Weiterlesen:

Die Reportage von Michael Neudecker aus der grönländischen Hauptstadt Nuuk lesen Sie hier.

Den Text über das Bafög-Portal, das drei Wochen lang offline ist, lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Aylin Sancak

