Die Grönländer waren am Dienstag aufgerufen, vorzeitig ein neues Parlament zu wählen. Grund für die um ein Jahr vorgezogene Neuwahl ist der Zusammenbruch der Koalition des sozialdemokratischen Regierungschefs Kim Kielsen. Die Wahllokale auf der größten Insel der Erde sind am Abend bis 20 Uhr (24 Uhr MESZ) geöffnet. Das Parlament in der Hauptstadt Nuuk hatte sich Mitte Februar auf die Neuwahl verständigt. Kielsen hat innerparteiliche Konkurrenz, auch der Abbau von Uran und anderen seltenen Rohstoffen beschäftigen Grönland, das den Status eines autonomen Territoriums Dänemarks hat.