Nachdem die Grönländer verstimmt auf Reisepläne von US-Vertretern reagierten, will Vizepräsident J. D. Vance die Second Lady bei ihrem Besuch begleiten. Damit erhöht er den Druck auf die Insel.

Fabian Fellmann, Washington

Von einer Regierung, die versehentlich einen Journalisten in eine Chatgruppe für Kriegsvorbereitungen einlädt, sollte man sich eigentlich nicht mehr überraschen lassen. J. D. Vance gelang es am Dienstag dennoch. Er werde in den kommenden Tagen ebenfalls nach Grönland reisen, sagte der Vizepräsident am Dienstag in einer Videobotschaft. Der höchste Besuch aus den Vereinigten Staaten seit dem Amtsantritt von Donald Trump könnte die diplomatischen Spannungen mit den Behörden der Insel sowie mit Dänemark verschärfen.