GrönlandWie eine unfreundliche Übernahme ablaufen könnte

Lesezeit: 3 Min.

Dänische Schiffe nehmen vor der grönländischen Küste an einem Nato-Manöver teil.
Dänische Schiffe nehmen vor der grönländischen Küste an einem Nato-Manöver teil. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP)

Washington erwägt, jedem Grönländer bis zu 100 000 Dollar zu zahlen, berichten US-Beamte. Auch eine militärische Annexion schließt Trump nicht aus. Doch damit könnte er viele seiner Wähler verprellen.

Von Alex Rühle

Nachdem der Präsident der Vereinigten Staaten am Donnerstag in einem verstörenden Interview mit der New York Times die Aussage wiederholt hat, der Besitz Grönlands sei für ihn „psychologisch notwendig für den Erfolg“, rechnet man in Kopenhagen und Nuuk mittlerweile konkrete Szenarios der feindlichen Übernahme durch.

